Operadoras administrarán el ROP en dos fondos según la edad

Fecha de publicación: 19 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 19 de octubre de 2026

Los ahorros del Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (ROP) se administrarían mediante dos fondos diferenciados por edad y etapa de vida, bajo un mecanismo que busca adaptar las estrategias de inversión al tiempo que le falta a cada persona para utilizar los recursos de su pensión.

La propuesta de la Superintendencia de Pensiones (Supen), enviada a consulta pública por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif), plantea separar los recursos en un fondo dirigido principalmente a personas menores de 55 años y otro para quienes tienen 55 años o más, así como para los pensionados del ROP.

Actualmente, cada operadora administra el ahorro de todos sus afiliados en un único fondo. Con el cambio, los recursos se distribuirían entre dos alternativas especializadas, aunque cada persona mantendría el dinero registrado en su cuenta individual.

“Actualmente, cada operadora administra el ahorro de todos sus afiliados en un único fondo, con esta propuesta, la estrategia de inversión se adaptaría mejor a las necesidades de cada grupo. Además, permite que las personas próximas a pensionarse y quienes ya están pensionados, cuenten con un fondo orientado a proteger mejor los recursos frente a fluctuaciones importantes de los mercados financieros”, explicó Hermes Alvarado, superintendente de pensiones.

Dos estrategias

El mecanismo contempla dos instrumentos. El primero es el Fondo de Acumulación para la Pensión (FAP), dirigido principalmente a las personas menores de 55 años, quienes generalmente disponen de más tiempo para acumular recursos antes de pensionarse.

El segundo es el Fondo de Administración para el Beneficio (FAB), orientado principalmente a las personas de 55 años o más y a quienes ya reciben una pensión del ROP.

Según explicó la Supen, la diferencia responde al horizonte de inversión de cada grupo. Mientras los trabajadores más jóvenes podrían mantener sus ahorros en una estrategia enfocada en favorecer el crecimiento del capital durante períodos más largos, el fondo destinado a las personas próximas a pensionarse buscaría proteger mejor los recursos ante fluctuaciones importantes de los mercados financieros.

“Los trabajadores más jóvenes podrían mantener su dinero en un fondo diseñado para aprovechar horizontes de inversión más largos y favorecer un mayor crecimiento del capital en el tiempo”, agregó Alvarado.

La propuesta establece que los afiliados y pensionados serían trasladados de forma automática a los 55 años o al momento en que empiezan a recibir la pensión del ROP. Sin embargo, se permite la estadía en el Fondo de Acumulación si el afiliado realiza la solicitud, por lo que queda a decisión de cada persona la pertenencia a los fondos.

Posteriormente, se puede solicitar el traslado después de al menos 6 meses en el fondo.

La Superintendencia aclaró que la iniciativa no modifica el porcentaje de aporte al ROP, la edad de jubilación, el derecho a trasladarse entre operadoras ni las modalidades de pensión existentes. Tampoco garantiza un monto específico de jubilación, pues su objetivo es adecuar la estrategia de inversión a la etapa de vida de cada persona.

Para poner en marcha el mecanismo, las operadoras de pensiones dispondrían de nueve meses para realizar las adecuaciones necesarias en sus sistemas y procesos. Durante ese período, la Supen emitiría las disposiciones operativas correspondientes y se desarrollarían acciones informativas para afiliados y pensionados.

La propuesta se publicó en el diario oficial La Gaceta el 14 de octubre y abrió un período de 20 días hábiles para recibir observaciones.