Operación Listopad: Frustran ingreso de celular a La Reforma

Fecha de publicación: 12 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 12 de octubre de 2026

Agentes penitenciarios detectaron a una mujer de apellido Sequeira que pretendía ingresar un celular y otros artículos tecnológicos ocultos en su cuerpo al centro penal Jorge Arturo Montero Castro, conocido como La Reforma.

De acuerdo con las autoridades, la mujer ingresó al cubículo de revisión para ingresar a la visita general. Durante el procedimiento, el detector de metales emitió una alerta positiva, por lo que se solicitó la colaboración de la Unidad Canina.

Al realizar la inspección, el can también emitió una alerta positiva, lo que reforzó las sospechas de los oficiales penitenciarios.

Ante esta situación, la mujer manifestó su intención de entregar los objetos de manera voluntaria, por lo que se realizó el decomiso de un envoltorio que contenía un teléfono celular, un cable USB y un dispositivo de manos libres.

Foto: Justicia y Paz

Tanto la mujer como la evidencia decomisada fueron trasladadas a la Fiscalía de Alajuela para las diligencias correspondientes.

Adicionalmente, las autoridades manifestaron que durante la revisión de módulos se decomisó un cargador con cable de alimentación y terminales USB y tipo C.

Estos resultados se suman a los decomisos realizados durante la Operación Policial Listopad en diferentes centros penitenciarios del país, donde las intervenciones han permitido retirar armas blancas, aparentes drogas, artículos tecnológicos y otros objetos no autorizados.

Foto: Justicia y Paz