La operación “Leviatán”, que busca desarticular una organización dedicada al envío de cocaína hacia Europa y Estados Unidos desde la Terminal de Contenedores de Moín (APM Terminals), también dejó al descubierto un presunto vínculo de nueve oficiales de la Fuerza Pública con la estructura criminal.

Así lo confirmó este martes el ministro de Seguridad Pública, Gerald Campos, quien aseguró que las investigaciones permitieron identificar a funcionarios policiales que, presuntamente, colaboraban con la organización.

“No solamente se identifica al líder de apellido Casanova, sino que identificamos a nueve policías que estaban siendo parte de esta estructura“, manifestó el jerarca.

Campos afirmó que el hallazgo envía un mensaje claro sobre la lucha contra la corrupción dentro de los cuerpos policiales.

“Vamos a estar erradicando la corrupción. Vamos a hacer todo lo necesario para analizar la información que recibimos y dar con esa gente que ha querido manchar el uniforme. Esto demuestra que las fuerzas policiales de este país no solo enfrentan a la delincuencia organizada, sino también la corrupción interna”, señaló.

Operación “Leviatán”. Foto: MSP.

La investigación forma parte de una serie de 65 allanamientos realizados en seis provincias, donde las autoridades pretendían capturar a 63 sospechosos. Hasta el momento se reportan 49 personas detenidas, mientras continúa la búsqueda del supuesto cabecilla de la organización, un hombre de apellido Casanova.

Según las pesquisas, la estructura utilizaba la Terminal de Contenedores de Moín (APM Terminals) para enviar cargamentos de cocaína ocultos en contenedores con destino a Europa y Estados Unidos.

Las diligencias continúan bajo la dirección del OIJ y la Fiscalía Adjunta de Narcotráfico para determinar el grado de participación de cada uno de los implicados.