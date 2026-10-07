Operación Fuerza Élite despliega amplio operativo en Limón

Fecha de publicación: 7 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 7 de octubre de 2026

La Fuerza Pública desarrolla este miércoles un amplio operativo de seguridad en distintos puntos de la provincia de Limón como parte de la denominada operación Fuerza Élite.

Las acciones se concentran en Limón, Matina y Siquirres, donde participan diferentes cuerpos policiales y unidades especializadas.

Freddy Guillén, director regional de la Fuerza Pública en Limón, explicó que el despliegue busca reforzar la presencia policial y recuperar la tranquilidad en las comunidades.

“Dentro de las operaciones de Fuerza Élite, el día de hoy se está atacando directamente lo que es la provincia de Limón. Tenemos diferentes unidades operando en la zona: Siquirres, Matina, Limón”, indicó Guillén.

En el operativo participan efectivos de Guardacostas, Servicio de Vigilancia Aérea, Policía de Tránsito, Policía de Migración, Policía Fiscal y Policía Penitenciaria, además de unidades de la Fuerza Pública como la Unidad de Intervención Policial (UIP) y la Unidad Especial de Apoyo (UEA).

El jefe policial agregó que también se trasladó personal de otras direcciones regionales.

Según Guillén, la intención es “mantener y devolver la tranquilidad a todos y todas las limonenses”.

La Fuerza Pública indicó que la operación continuará desarrollándose en diferentes etapas dentro de la provincia.