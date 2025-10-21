OpenAI, creador del ChatGPT, anunció el martes el lanzamiento de su navegador de búsqueda “Atlas”, que aprovecha su popular modelo de inteligencia artificial (IA) para competir directamente con Google Chrome.

“Este es un navegador web impulsado por IA y desarrollado en torno al ChatGPT”, declaró el director general de la compañía, Sam Altman, en una presentación transmitida en directo.

OpenAI ha intensificado su competencia con Google, que respondió rápidamente con la incorporación de más funciones de IA en sus búsquedas y en toda su plataforma.