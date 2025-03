Emprender es emocionante e importante tanto para el crecimiento económico de la persona como para el país, pero el éxito no solo depende de una buena idea, sino también de una gestión financiera sólida. Llevar un control adecuado del dinero permite tomar decisiones estratégicas y asegurar la sostenibilidad del negocio. Muchos de los emprendimientos llegan a no ser factibles no por la actividad que tienen, sino por la falta de información para que los propietarios tomen determinaciones sobre la operación.

Uno de los principales errores que enfrentan los emprendedores es no registrar ingresos y gastos. Sin estos datos es difícil conocer la rentabilidad del negocio o detectar problemas a tiempo. Es trascendental utilizar herramientas, como hojas de cálculo o aplicaciones de contabilidad, que ayuden a mantener un orden financiero y que faciliten la toma de decisiones actuales y futuras.

Otro aspecto clave es separar las finanzas personales de las del negocio. Muchos mezclan estos fondos, lo que dificulta evaluar el desempeño real del emprendimiento. Abrir una cuenta bancaria exclusiva para la compañía o negocio facilita la administración y evita confusiones. Resulta muy relevante tener claro que las transacciones personales no deben ser consideradas en una revisión de la rentabilidad, ya que tanto los ingresos personales como los gastos son separados.

Además, tener claridad en los costos permite fijar precios adecuados y evitar pérdidas. Conocer gastos fijos y variables ayuda a calcular el margen de ganancia y ajustar estrategias para mejorar la rentabilidad que genera el emprendimiento. También es vital conocer la competencia que se tiene, en este punto hay que abarcar precios, características y productos con el fin de ingresar a un mercado y competir adecuadamente. Otra información que un emprendedor debe identificar para que su negocio crezca es el cumplimiento con las obligaciones tributarias. En este sentido, debe estar registrado ante la Administración Tributaria y tener claro que existen diferentes regímenes.