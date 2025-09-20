Naciones Unidas. (AFP)-El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, dijo que el mundo no debe sentirse “intimidado” por las amenazas de represalias de Israel contra el reconocimiento del estado Palestino durante la Asamblea General de la próxima semana en Nueva York.

Israel ha reiterado sus amenazas de anexionar Cisjordania si las naciones occidentales continúan presionando para reconocer el estado Palestino durante la Asamblea General, que comienza el lunes.

“No deberíamos sentirnos intimidados por el riesgo de represalias, porque con o sin ello (…) estas acciones continuarán y al menos habrá una oportunidad de movilizar a la comunidad internacional para presionarlos para que no pase”, dijo Guterres durante una entrevista con la AFP en la sede de la ONU en Nueva York.

“Ha habido una constante progresión de las medidas del gobierno israelí para destruir completamente Gaza y realizar una anexión progresiva de Cisjordania”, denunció Guterres.

El secretario general ha liderado los llamados para que Israel detenga su feroz campaña en Gaza y detenga el asalto “sin precedentes” que amenaza la Ciudad de Gaza. “Es el peor nivel de muerte y destrucción que he visto como secretario general, probablemente en mi vida, y el sufrimiento del pueblo palestino no se puede describir: hambre, carencia total de asistencia sanitaria eficaz, personas viviendo sin refugios adecuados en enormes áreas de concentración”, relató.

Sin embargo, Guterres se abstuvo de calificar como “genocidio” la conducta de Israel en Gaza, incluso a pesar de que organismos e investigadores de la ONU lo han hecho, lo que molestó sobremanera al gobierno israelí.

“El problema es que no es mi función hacer la determinación legal de genocidio”, explicó.

“No está en mi poder, pero seamos claros, el problema no es la palabra, el problema es la realidad en el terreno”.