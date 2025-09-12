Naciones Unidas. (AFP)- El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas condenó el jueves los recientes ataques en Doha y llamó a una “desescalada”, mientras Catar aseguró que quería continuar con su papel “diplomático” en favor de la paz en Gaza.

El Consejo expresó “su condena a los recientes ataques en Doha, territorio mediador clave” y ofreció su “apoyo a la soberanía e integridad territorial de Catar”.

La declaración requiere la unanimidad de los 15 países miembros, entre ellos Estados Unidos, aliado de Israel.

Los miembros del Consejo expresaron su “solidaridad con Catar” e insistieron en su “papel vital en los esfuerzos de mediación en la región, junto con Egipto y Estados Unidos”.

El grupo subrayó que “la liberación de los rehenes, incluidos los asesinados por Hamás, y el fin de la guerra y el sufrimiento en Gaza deben seguir siendo la máxima prioridad”.

El ataque sin precedentes llevado a cabo por Israel en Catar el martes tenía como objetivo a responsables del movimiento islamista palestino Hamás reunidos en un complejo residencial en pleno centro de Doha.

El primer ministro de Catar, Mohamed bin Abdulrahman al Thani, que había viajado a Nueva York para asistir a esta reunión de emergencia, recibió con satisfacción la declaración de apoyo del Consejo.