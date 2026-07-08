ONU busca más fondos por sismos en Venezuela, que exige liberar activos congelados

La ONU hizo un llamado urgente este miércoles para recaudar 296 millones de dólares de ayuda tras los terremotos de Venezuela, que a su vez pidió la liberación de sus activos congelados en el extranjero para destinarlos a la reconstrucción.

Existen enormes necesidades tras uno de los peores desastres sísmicos de América Latina, ocurrido el 24 de junio y que ha causado más de 3.600 muertos y dejado a miles de personas sin hogar, especialmente en el estado de La Guaira, cerca de Caracas.

Tom Fletcher, secretario general adjunto de la ONU para Asuntos Humanitarios y coordinador de la ayuda de emergencia, se encuentra actualmente en Venezuela y se ha reunido con las autoridades del país.

En una reunión virtual este miércoles de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA) con ministros, Fletcher hizo un llamado urgente para recaudar 296 millones de dólares para destinarlos a operaciones de ayuda tras los terremotos.

Devastadores terremotos en Venezuela. Foto: AFP.

“Tenemos un plan claro. Se necesitan 296 millones de dólares para atender las necesidades socioeconómicas de 1,3 millones de personas en este momento, durante un periodo de seis meses. Es un plan con plazos concretos”, afirmó Fletcher.

“Los donantes ya están actuando, y les rindo homenaje y les doy las gracias”, dijo.

El pedido de ayuda se suma al plan humanitario de 632 millones de dólares anunciado a comienzos de año para Venezuela, donde casi ocho millones de personas ya necesitaban ayuda humanitaria.