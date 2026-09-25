Onda Tropical #47 provocará lluvias en el país para este sábado

Fecha de publicación: 26 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 25 de septiembre de 2026

La Onda Tropical #47 transitará sobre el país este sábado, según el aviso emitido por el Instituto Meteorológico Nacional (IMN).

“En conjunto con la presencia de la Zona de Convergencia Intertropical y los factores locales, mantendrá condiciones favorables para el desarrollo de actividad lluviosa sobre el territorio nacional. Esta configuración favorecerá un incremento de la nubosidad y de la actividad convectiva durante el transcurso del día”, comunicó la institución.

Según la entidad meteorológica, se pronostica que durante la madrugada y primeras horas de la mañana del sábado, se prevén lluvias costeras en el Pacífico y en el Caribe de nuestro país.

Adicionalmete, las lluvias acumuladas en días previos han generado un elevado nivel de humedad y saturación de suelos en el Pacífico Sur, las montañas de la Zona Norte y sectores aledaños.

Imagen con fines ilustrativos

En el resto del país, en cambio, predominarán condiciones entre poco y parcialmente nubladas, con un aumento de la nubosidad hacia el final de la mañana.

“Para el inicio de la tarde, se anticipan aguaceros acompañados de tormenta eléctrica en las regiones del Valle Central, Pacífico y Zona Norte, así como de forma puntual en sectores aledaños a las montañas del Caribe”, destaca el IMN.

Durante las primeras horas de la noche, se esperan aguaceros con posible tormenta eléctrica en el Pacífico Sur, Pacífico Central y la Zona Norte. Además, podrían presentarse lluvias dispersas en el Valle Central y el Pacífico Norte.

Las autoridades compartieron las siguientes recomendaciones:

Precaución en sectores propensos a inundaciones, ante la posible saturación de quebradas o sistemas de alcantarillado por acumulación de agua.

Prevención ante tormenta eléctrica: En caso de presentarse o percibir fuertes ráfagas de viento cerca de nubes de tormenta, se recomienda buscar un sitio seguro.