Producto del paso de la Onda Tropical # 30, fuertes precipitaciones acompañado de rayería se ha presentado en diferentes partes del país, informa la CNE.

La institución reporta que la mayoría de los incidentes se concentran en el Área Metropolitana como Curridabat, Montes de Oca y el cantón central de San José.

Fotografía Mauricio Aguilar

La CNE reporta un total de 22 incidentes por inundación:

6 incidentes en Montes de Oca

6 incidentes en Curridabat

3 incidentes en la Unión

2 en San José

2 en Desamparados

1 incidente en: Goicoechea Upala San Carlos.



Fotografía Mauricio Aguilar

Como parte de las afectaciones, la rotonda de la Y griega en San José se inundó e impidió el paso de vehículos por el sector.

Las autoridades mantienen la Alerta Amarilla para todo el territorio nacional desde ese domingo 14 de setiembre debido a la inestabilidad atmosférica.