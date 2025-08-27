La Onda Tropical #26 se encuentra sobre el país este miércoles. Este fenómeno, junto con las temperaturas cálidas y el ingreso de humedad, favorecerá lluvias fuertes durante la tarde.

Según el Instituto Meteorológico Nacional (IMN), se espera un aumento de la nubosidad durante la tarde en todo el eje montañoso central, con la ocurrencia de lluvias y aguaceros acompañados de tormenta eléctrica, los cuales pueden ser de fuerte intensidad de manera localizada.

Las lluvias y aguaceros con tormenta se estiman en las montañas y llanuras del Pacífico, el centro y oeste del Valle Central y la Zona Norte. También, en las montañas del Caribe de forma dispersa.

Las precipitaciones podrían extenderse en el periodo nocturno hacia las zonas costeras del Pacífico Norte principalmente, así como el norte del Pacífico Central y el sector del Golfo de Nicoya.

Los montos de lluvia podrían variar entre 40 a 60 mm, con máximos puntuales de hasta 90 mm en periodos de 3 a 6 horas.

Advertencias Clave

Según el IMN, análisis recientes indican un aumento en la saturación de los suelos en la Zona Norte, Caribe, Pacífico Sur y la Península de Nicoya debido a las lluvias de los últimos días. Esto incrementa la vulnerabilidad de incidentes en zonas propensas.

Recomendaciones del IMN