La Onda Tropical #26 se encuentra sobre el país este miércoles. Este fenómeno, junto con las temperaturas cálidas y el ingreso de humedad, favorecerá lluvias fuertes durante la tarde.
Según el Instituto Meteorológico Nacional (IMN), se espera un aumento de la nubosidad durante la tarde en todo el eje montañoso central, con la ocurrencia de lluvias y aguaceros acompañados de tormenta eléctrica, los cuales pueden ser de fuerte intensidad de manera localizada.
Las lluvias y aguaceros con tormenta se estiman en las montañas y llanuras del Pacífico, el centro y oeste del Valle Central y la Zona Norte. También, en las montañas del Caribe de forma dispersa.
Las precipitaciones podrían extenderse en el periodo nocturno hacia las zonas costeras del Pacífico Norte principalmente, así como el norte del Pacífico Central y el sector del Golfo de Nicoya.
Los montos de lluvia podrían variar entre 40 a 60 mm, con máximos puntuales de hasta 90 mm en periodos de 3 a 6 horas.
Advertencias Clave
Según el IMN, análisis recientes indican un aumento en la saturación de los suelos en la Zona Norte, Caribe, Pacífico Sur y la Península de Nicoya debido a las lluvias de los últimos días. Esto incrementa la vulnerabilidad de incidentes en zonas propensas.
Recomendaciones del IMN
- Inundaciones: Precaución ante la posible saturación del alcantarillado en áreas propensas a inundaciones por acumulación de agua.
- Tormentas Eléctricas: Prevención activa. En caso de presentarse o percibir fuertes ráfagas de viento cerca de nubes de tormenta, se recomienda buscar refugio en un sitio seguro. Podrían generarse caídas de ramas de árboles, tendido eléctrico u otros objetos. Estas ráfagas pueden alcanzar hasta 80 km/h en casos aislados.