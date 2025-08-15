La Onda Tropical #23 impactó Costa Rica con fuertes lluvias y vientos, generando más de 140 solicitudes de inspección a través del 9-1-1, según destacó la Comisión Nacional de Emergencias (CNE).

Los Comités Municipales de Emergencia se mantienen activos, atendiendo reportes de daños en todo el país.

Imagen con fines ilustrativos. Foto: Issac Villalta.

Se han reportado múltiples casos de caída de árboles, interrupción del tendido eléctrico, viviendas destechadas y problemas por caída de material en rutas.

La Ruta 225 y la Ruta 32 (especialmente en la zona del Zurquí) presentan afectaciones significativas debido a derrumbes y árboles caídos. Las autoridades recomiendan utilizar rutas alternas a la Ruta 32.

La mayor afectación se ha concentrado en Sarapiquí, Turrialba y varios sitios de la provincia de Limón.

Fotografía con fines ilustrativos. Foto: Mauricio Aguilar.

En Sarapiquí, el Colegio Finca 11 en Horquetas sufrió el colapso del techo en el acceso principal.

El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) electricidad reportó la interrupción del servicio eléctrico para cerca de 7 mil clientes en la región Caribe. Comunidades como Tres Equis, Peralta, Guayabo, Valle Estrella, Alto Talamanca, Pejibaye y Guápiles están sin luz.

Las autoridades recuerdan mantenerse informado por los canales oficiales y tomar las precauciones necesarias.