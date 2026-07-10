Onda tropical #21 aumentará las lluvias durante el fin de semana

La influencia de la onda tropical #21 continuará provocando lluvias sobre el territorio nacional, especialmente en el Caribe y la Zona Norte, donde se prevén lluvias de fuerte intensidad acompañadas de ráfagas de viento.

Las autoridades advierten sobre precipitaciones intensas, fuertes vientos y condiciones de riesgo en algunas regiones del país debido a la alta saturación de los suelos.

Según el Instituto Meteorológico Nacional (IMN), la combinación de una posible Onda Tropical #22 con la Zona de Convergencia Intertropical favorecerá el desarrollo de aguaceros en distintos sectores del país.

Además, se registran sectores como Sarapiquí, Aguas Zarcas y Osa, en donde se registran altos niveles de saturación de los suelos.

Escrito por Allyson Rivas

Periodista Grupo Extra