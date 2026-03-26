OMS alerta por Cuba

Fecha de publicación: 6 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 6 de octubre de 2026

Ginebra. (AFP)- El jefe de la OMS afirmó que la situación sanitaria en Cuba es “profundamente preocupante”, en momentos en que el bloqueo de combustible impuesto por Estados Unidos agrava la crisis energética de la isla.

Cuba ha sufrido siete apagones generales desde finales de 2024, incluidos dos la semana pasada, debido al envejecimiento de sus centrales eléctricas y a la escasez de combustible.

“La salud debe protegerse a toda costa y nunca quedar a merced de la geopolítica, los bloqueos energéticos y los cortes de electricidad”, declaró en X el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

“La situación en Cuba es profundamente preocupante en tanto el país se esfuerza por mantener la prestación de servicios de salud en un momento de inmensa turbulencia”, agregó.

El envejecido sistema de generación eléctrica de Cuba está en ruinas, y en algunas partes de la isla los cortes de luz diarios de hasta 20 horas se han convertido en la norma.

La situación se ha deteriorado desde que el principal aliado regional de Cuba, el mandatario venezolano Nicolás Maduro, fue derrocado en una operación militar de Estados Unidos el 3 de enero, y desde que el presidente estadounidense Donald Trump amenazó con sancionar a los países que suministraran petróleo la isla de gobierno comunista.

Ningún petrolero ha entrado en Cuba desde el 9 de enero, lo que también ha obligado a las aerolíneas a reducir sus vuelos a la isla, un duro golpe para el sector turístico, vital para el país.