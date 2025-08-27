La tarde de este martes, se presentó un olor muy fuerte en Cartago, lo que mantuvo cerrado el tránsito en el centro de la provincia.

El olor provenía específicamente 75 metros Norte de Almacén El Rey y al costado Norte del Restaurante El Balcón, según el reporte de Bomberos.

El Benemérito, inmediatamente, se desplazó al lugar con 2 unidades extintoras y 1 Maptel, la cual es especializada en materiales peligros y una ambulancia.

Según el reporte de las autoridades, no se logró identificar el olor, por lo que se retiraron del lugar.