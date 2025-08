La dirigencia del Puntarenas F.C. recibió el aval de poder regresar a la Olla Mágica, el estadio Miguel “Lito” Pérez, pero sucede que no pueden tener público.

“De momento podremos utilizarlo aún sin aforo, acatando las medidas y trabajando arduamente para también recibir a toda nuestra gran familia naranja en la casa de todos los porteños”, indicaron por medio de un comunicado de prensa.

Héctor Trejos, presidente del Puntarenas F.C., conversó con el programa Acción 360 de Extra TV e indicó su molestia. “No es que el estadio se esté cayendo o es que exista un peligro de colapso inminente. Se puede trabajar perfectamente. Habrá algunas áreas por intervenir y los ingenieros estructurales han dicho que se puede utilizar el estadio”.

Pero se sinceró al decir “para mí lo que sigue es salir corriendo, porque uno siente una desazón importante. En muchas noches de estas me he dicho en qué momento me regresé. Pero amo lo que hago y amo a mi provincia”.

El próximo juego de los puntarenenses será ante Guadalupe en el estadio José Joaquín “Colleya” Fonseca a las 5 p.m. del sábado. En la fecha 4 ya pueden jugar en su casa. Será el sábado 16 de agosto a las 6 de la tarde ante Liga Deportiva Alajuelense.