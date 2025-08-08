Un total de ¢506 millones necesita la dirigencia del Puntarenas F.C. para habilitar al 100% la infraestructura del estadio Miguel Ángel “Lito” Pérez y así dejar de enfrentar restricciones de aforo debido al estado actual del inmueble.

La información fue confirmada por el propio presidente del club chuchequero, Héctor Trejos, quien señaló que ya están en proceso de búsqueda de los fondos necesarios para realizar las mejoras, con especial énfasis en la gradería sur, actualmente clausurada por deficiencias estructurales.

“En las mejoras que vamos a hacer, obviamente nosotros vamos a tener una responsabilidad absoluta de lo que hay que hacer en el “Lito” Pérez, aunque todavía no esté en manos nuestras. Esperamos que el concejo municipal nos lo de, prontamente, y nosotros vamos a asumir la responsabilidad del caso, en torno a ese plan remedial”, comentó Trejos a Diario Extra.

En el caso específico de la gradería sur —donde se ubican las cámaras de transmisión televisiva— se estima una inversión de ¢300 millones para su rehabilitación.

“Yo tenía un aproximado de ¢300 millones para la gradería sur, que ha estado deshabilitada por no sé cuánto tiempo. Ese era un estimado que tenía acorde un estudio que habíamos hecho anteriormente. Pienso que las graderías de sol no son un tema tan serio, hay cosas que son de conciencia”, indicó el jerarca porteño.

Sin embargo, uno de los primeros sectores a intervenir será la gradería norte, específicamente el área de palcos, que también requiere mejoras estructurales para poder soportar el peso adecuadamente.

“Nosotros hemos pensado, que con un millón de dólares podríamos tener el estadio “Lito” Pérez habilitado. Eso es lo que hemos pensado, es un aproximado. Hay que hacer mucho trabajo, si hay patrocinadores que nos ayudan abiertamente. Estamos pidiendo el convenio con la municipalidad por 20 años, precisamente porque eso nos otorga la posibilidad de ir al programa FIFA Forward y pedir dineros para la reparación del inmueble que es una parte importante”, comentó Trejos.

El presidente del club no quiso referirse a plazos específicos para completar todas las obras, aunque dejó claro que el orden de intervención sería: gradería norte y palcos, seguido por las graderías este y oeste de sol, y por último, la gradería sur.



