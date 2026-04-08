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Los estudiantes de contabilidad de colegios técnicos, universitarios y profesores de la carrera contable podrán inscribirse de manera gratuita a las “Olimpiadas Nacionales Reto Contable”.
Los interesados en participar deberán resolver casos contables reales por categorías, tales como:
La fecha máxima para inscribirse en la competencia será hasta el viernes 17 de abril.
A partir del 27 hasta el 29 de abril se disputarán las jornadas preliminares para definir los equipos clasificados y que se enfrenten en la gran final el sábado 16 de mayo.
Finalmente, quienes participen en las olimpiadas contables recibirán premios en efectivo y cursos de capacitación.
Para mayor información, puede consultar la página https://www.contador.co.cr/ o en el correo [email protected].