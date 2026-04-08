Fecha de publicación: 20 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 20 de octubre de 2026

Los estudiantes de contabilidad de colegios técnicos, universitarios y profesores de la carrera contable podrán inscribirse de manera gratuita a las “Olimpiadas Nacionales Reto Contable”.

Los interesados en participar deberán resolver casos contables reales por categorías, tales como:

Representantes de colegios

Universitarios

Docentes

La fecha máxima para inscribirse en la competencia será hasta el viernes 17 de abril.

Rocío Quirós, presidenta Colegio Contadores Privados.

A partir del 27 hasta el 29 de abril se disputarán las jornadas preliminares para definir los equipos clasificados y que se enfrenten en la gran final el sábado 16 de mayo.

Finalmente, quienes participen en las olimpiadas contables recibirán premios en efectivo y cursos de capacitación.

Para mayor información, puede consultar la página https://www.contador.co.cr/ o en el correo [email protected].