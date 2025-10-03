Cayó el telón de los cuartos de final y el Olimpia va a semifinales, junto a Alajuelense de Costa Rica, a Xelajú y a Real España.

Los leones blancos ganaron 3 a 1 ante el Cartaginés y al final la serie termina con un global de 5 a 2, por el 1 a 2 logrado en el “Fello” Meza. La primera anotación catracha la marcó Jorge Benguché. Vaya error el del guardameta brumoso, pues cuando el olimpista se metió en el área Kevin Briceño se vendió a su derecha y el cuero entró entre él y el poste. Por los paperos marcó Mauro Quiroga. El 2 a 1 fue de penal de Yustin Arboleda. Al 81 vuelve a marcar Benguché, esta vez el 3 a 1.

El cuadro de Andrés Carevic dejó ir muchas opciones en el arco enemigo. En el arranque Marcos Ureña pegó la número 5 en el palo más largo y Johan Venegas por poco marca de bolea, entre otras opciones. Las semifinales serán entre el 21 y 30 de octubre.