El festival cervecero más esperado del país regresa este 2025 con una gran noticia para las familias: este año, los niños también serán protagonistas.

El evento, que se mantiene en el Centro de Eventos Pedregal, estrena un espacio más amplio que permitirá ofrecer nuevas atracciones gratuitas e ilimitadas para todos los integrantes de la casa, sin dejar de lado la esencia festiva que lo caracteriza. La edición 2025 llegará en dos fechas: del 3 al 5 de octubre y el sábado 11 de octubre en el moderno Nebula Center.

“Para esta ocasión habrá muchas más actividades nuevas, además ampliamos el espacio entonces habrá una zona para disfrutar en familia”, comentó Pablo Formal, productor general del festival.

Por supuesto, la estrella del evento será la cerveza, con una amplia selección de etiquetas nacionales, internacionales y artesanales, incluyendo ediciones exclusivas creadas especialmente para el festival.

“Promovemos el consumo local de cerveza, pero hay que recalcar que también habrá bebidas internacionales y artesanales, incluso se están preparando ediciones especiales exclusivas del evento que no van a poder conseguir en supermercados”, destacó Formal. Los clásicos de esta festividad cervecera no faltaran, ya que habrá bailes típicos alemanes, la tradicional ceremonia del barril y hasta el icónico canto de cumpleaños al Oktober Fest, en un ambiente que mezcla tradición, cultura y mucha diversión.

Las entradas ya están disponibles en starticket.cr, con precios de preventa que van desde los $16 (¢8.000) hasta los $50 (¢25.000), según el tipo de entrada y sus beneficios.