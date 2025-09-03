Cumplidas seis jornadas del torneo Apertura 2025, Kevin Briceño es el arquero más seguro del campeonato. A sus 33 años, el portero de Cartaginés suma 4 vallas invictas, y apenas recibió un gol.

Pero no está solo en la pelea. Detrás suyo aparecen nombres de peso, como Esteban Alvarado (Saprissa), Antonny Monreal (Liberia), Washington Ortega (Alajuelense), con 3 porterías limpias.

El próximo reto del equipo brumoso es ante Herediano este miércoles 10 de septiembre, a las 8 p.m.

Nota escrita por: Paulina Carmona Ureña