El partido entre Honduras y Costa Rica empezó a jugarse desde las afueras del Estadio General Francisco Morazán, debido a que la Tricolor tuvo inconvenientes con su llegada.

A la selección no se le dejó ingresar al recinto deportivo con el bus que transportaba a los jugadores, por tanto, los futbolistas tuvieron que ingresar caminando al estadio.

“Todo fluía muy bien hasta que salimos del hotel y ya llegamos al estadio, que sí nos hicieron dar una vuelta adicional para atrás y ahí la gente ya se le acercó al bus y ya fue otra historia. El equipo se tuvo que bajar en la calle y por ahí salió un poquito mal.” explicó el Presidente de la Federación Costarricense de Fútbol, Osael Maroto.

🇨🇷 La Sele llegó al estadio 🏟️



¡VAMOS SELE, CON TODO! 🇨🇷🇨🇷🇨🇷 pic.twitter.com/sAFgQwnZ7Z — FCRF 🇨🇷 (@fedefutbolcrc) October 10, 2025

Juan Diego Córdoba Leandro

Colaborador Grupo Extra