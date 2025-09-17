El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) se refirió al atropello que cobró la vida de un hombre este miércoles en la General Cañas.

Este hecho se dio pasadas las 7:00 a.m. específicamente en el Kilómetro 1 de la General Cañas.

Según destacan las autoridades, el hombre se habría bajado de su vehículo por razones que se desconocen, y cuando se disponía a volver a subirse fue golpeado por otro vehículo,

El ofendido fue declarado sin signos vitales en escena por personal de la Cruz Roja Costarricense.

La víctima fue identificada como un hombre de apellido Badilla de 63 años, y su cuerpo fue remitido a la Morgue Judicial.

El caso se mantiene en investigación por parte de los agentes de la Sección de Delitos Contra la Integridad Física y Tránsito.