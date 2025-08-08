El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) halló este viernes un cuerpo en el sector de Pueblo Redondo, Chacarita, tras recibir un reporte de vecinos de la comunidad.

De acuerdo con las autoridades, la alerta ingresó a las 7:23 a.m., cuando se informó sobre el avistamiento de un presunto cuerpo flotando en el estero del lugar.

Los agentes judiciales realizaron el levantamiento del cuerpo, que fue remitido a la morgue judicial para la respectiva autopsia.

Según el reporte preliminar, la persona fallecida sería de apellido Gutiérrez y tendría 47 años.

El caso permanece en investigación para determinar con certeza las causas de la muerte.