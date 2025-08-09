El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó que vecinos de una comunidad en Guácimo, Limón, observaron cuando un vehículo se detuvo en vía pública, sus ocupantes bajaron el cuerpo de un hombre y lo dejaron en el lugar, para luego huir.

La víctima fue identificada como un hombre de apellido Vielches, de 25 años, quien presentaba heridas de aparente arma de fuego en la cabeza.

El hecho se reportó a las autoridades alrededor de la 1:19 a. m.

Agentes judiciales acudieron al sitio para realizar el levantamiento del cuerpo, que fue trasladado a la morgue judicial para la autopsia correspondiente. El caso permanece en investigación.