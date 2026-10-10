OIJ sospecha de brutal asalto tras hallazgo de cuerpo

Fecha de publicación: 10 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 10 de octubre de 2026

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Batán asumieron las investigaciones para esclarecer el homicidio de un hombre identificado con el apellido Prado, de 35 años, cuyo cuerpo fue localizado la mañana de este sábado en el sector de Zent, en el cantón de Matina.

Según el reporte oficial de las autoridades judiciales, el hallazgo se registró pasadas las 7:00 a.m. dentro de una finca bananera donde se ubica una vivienda habitada por la víctima. Fue el propietario del terreno quien, al apersonarse al lugar, descubrió la escena y alertó de inmediato a los cuerpos policiales.

El cuerpo de Prado se encontraba en la parte inferior del inmueble, en el espacio libre situado entre el suelo y la estructura principal, la cual está construida sobre pilotes.

Fuerte golpe y pertenencias sustraídas

Tras el abordaje de la escena y la posterior inspección ocular por parte de los agentes judiciales, se determinó que la víctima presentaba una severa contusión en la cabeza.

Asimismo, durante la revisión minuciosa de la vivienda y los alrededores, los investigadores detectaron que no se hallaban los objetos de valor personales del fallecido, entre ellos su teléfono celular y la billetera, por lo que la hipótesis preliminar apunta a un robo como móvil del crimen.

Los agentes del OIJ de Batán procedieron con el levantamiento del cuerpo y su posterior traslado a la Morgue Judicial para la realización de la autopsia correspondiente. Las pesquisas continúan abiertas para determinar la dinámica exacta del ataque e identificar a la persona o personas responsables de este hecho.