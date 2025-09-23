Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) solicitan la colaboración de la ciudadanía para identificar a un hombre encontrado sin vida y calcinado dentro de un contenedor en una finca privada de Santa Ana.

El hallazgo ocurrió el domingo 9 de febrero de 2025, y hasta el momento la identidad de la víctima no ha podido ser determinada.

De acuerdo con la Sección de Inspecciones Oculares y Recolección de Indicios (SIORI) del OIJ, las características del hombre son las siguientes:

Edad aproximada: entre 35 y 45 años.

Peso: cerca de 46 kilogramos.

Estatura: aproximadamente 1.61 metros.

Presentaba indicios de cirugía ortopédica: platina en brazo izquierdo.

Yeso en el miembro inferior izquierdo.

Cualquier información sobre la identidad de esta persona puede comunicarse de manera confidencial al teléfono 800-8000645 o al WhatsApp 8800-0645 del Centro de Información Confidencial del OIJ.