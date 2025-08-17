El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) brindó detalles sobre una balacera que tuvo lugar la tarde del sábado en Cinco Esquinas de Tibás.

Según destacan las autoridades, los hechos se dieron pasadas las 3:00 p.m. y dejo como saldo las siguientes víctimas:

Un hombre de apellido Miranda, 32 años, fallecido.

Un hombre de apellido Fernández, 41 años, herido.

Un hombre de apellido ⁠Gutiérrez, 44 años, herido.

Un hombre de apellido Quiñones, 39 años, herido.

Sobre los hechos

Según el OIJ, las víctimas habrían llegado al lugar de los hechos en un vehículo.

En apariencia son interceptados por 2 sujetos en una motocicleta, quienes en apariencia empiezan a dispararle al vehículo.

Los ofendidos proceden a bajarse del vehículo e intentar huir corriendo.

El hombre de apellido Miranda fue alcanzado por los sospechosos y le dispararon en múltiples ocasiones hasta quitarle la vida.

Los otros masculinos fueron heridos, también por arma de fuego. Estos fueron trasladados a distintos centros médicos.

En el sitio se recolectaron indicios balísticos que fueron enviados a los laboratorios forenses para que sean analizados.

El caso se mantiene en investigación.