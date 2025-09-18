Un joven identificado con el apellido Umaña, de 18 años, resultó gravemente herido la noche del miércoles en Pavas, tras ser atacado con arma de fuego en su vivienda.

Según el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el incidente ocurrió alrededor de las 10:00 p. m., cuando hasta la casa del ofendido llegaron 2 sujetos que se desplazaban en motocicleta.

“Aparentemente por razones que se desconocen le disparan en múltiples ocasiones al ofendido, logrando impactarlo en aproximadamente 10 de estas y posteriormente huyendo del lugar”, explicó el OIJ.

El joven recibió impactos en distintas partes del cuerpo, incluyendo extremidades y cuello, por lo que tuvo que ser trasladado de emergencia al Hospital San Juan de Dios para ser atendido.

Las autoridades mantienen el caso en investigación para esclarecer los hechos y dar con los responsables del ataque.