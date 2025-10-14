Randall Zúñiga, director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), reveló cuáles son las zonas calientes del país en la actualidad.

Los puntos calientes los dio a conocer en el programa Desde Buena Mañana de Extra Radio 92.3 FM, donde incluso proyectó a que este año sea similar al año récord (2023) a nivel de homicidios.

Las zonas calientes:

San José (Barrios del Sur)

Alajuelita

Hatillo

Limón

Limón Centro

Puntarenas

Parrita

Quepos

Zonas que podrían convertirse en puntos calientes

Norte de San José

Limón (no especificó el punto)

Zúñiga aclaró que estas zonas podrían aumentar por “algunas acciones” que van a realizar próximamente.

“Limón va a repuntar con unas acciones que vamos a hacer prontamente”, indicó.

Se tratan de operativos para desarticular bandas, lo cual generará vacíos de poder, aspecto que provoca que otras agrupaciones busquen dominar territorios.

Zona aplacada

Zúñiga explicó que Batán en Limón es una zona donde, debido a los operativos entre OIJ y Fuerza Pública, lograron aplacar la cantidad de homicidios y criminalidad en la zona.

“Nosotros, las dos bandas fuertes de Batán las desarticulamos. Lo que queda pendiente es detener a alias ‘Tan’. Los grupos criminales que tenían un homicidio diario en Batán. Eso ya se aplacó”, expresó el jerarca.

El país registra 691 homicidios al 14 de octubre de 2025. Nueve casos más que en el mismo periodo del año anterior.

San José, Limón y Puntarenas son las tres provincias con más homicidios del 2025, según cifras oficiales del OIJ.