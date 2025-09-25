El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) reveló la identidad del motociclista fallecido en la Bernardo Soto la tarde de este jueves.

Se trataría de un hombre de apellido Núñez de 29 años, quien, en apariencia, perdió el control de su motocicleta y chocó contra un vehículo en la misma dirección y otro carro del carril contrario lo atropelló, según determinaron las autoridades.

El hombre fue declarado sin signos vitales en la escena por personal de la Cruz Roja Costarricense (CRC).

El cuerpo fue remitido a la morgue judicial y el caso se mantiene en investigación.