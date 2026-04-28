El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) brindó nuevos detalles sobre el homicidio de un menor de 17 años ocurrido la tarde de este lunes en Heredia.

De acuerdo con el informe preliminar, el hecho fue reportado a eso de las 4:25 p.m. en el sector de Los Sauces, cuando la víctima caminaba por vía pública.

En ese momento, aparentemente fue interceptado por al menos 2 sujetos, quienes le dispararon en reiteradas ocasiones.

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El joven fue declarado sin signos vitales en la escena y presentaba tres heridas por proyectil de arma de fuego en el tórax y en el muslo derecho.

Agentes del OIJ identificaron al fallecido como un menor de 17 años, quien posteriormente fue reconocido como un joven de apellido Aguilar, estudiante del Colegio Técnico Profesional de Guararí.

Por este caso, la Fuerza Pública logró la detención de otro menor de 17 años, quien figura como sospechoso de haber participado en el ataque.

El cuerpo fue remitido a la morgue judicial, mientras las autoridades mantienen la investigación en curso para esclarecer las circunstancias del crimen y determinar la participación de otros posibles involucrados.

Este hecho generó consternación en la comunidad educativa, donde el colegio del joven expresó públicamente su pesar por la pérdida.