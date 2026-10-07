Fecha de publicación: 7 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 7 de octubre de 2026

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) reveló nuevos detalles sobre el ataque armado ocurrido la noche del martes dentro del EBAIS de Concepción de Alajuelita, donde dos hombres fueron asesinados.

De acuerdo con la información suministrada por los agentes judiciales, el incidente fue reportado aproximadamente a las 7:11 p. m., cuando, en apariencia, dos sujetos ingresaron al centro médico.

Los sospechosos habrían utilizado un arma de fuego para disparar contra el guarda de seguridad del EBAIS, un hombre de apellido Agüero, de 64 años, y contra otro hombre de apellido Álvarez, de 22 años, quien se encontraba dentro del establecimiento recibiendo atención médica.

Tras cometer el ataque, los sujetos huyeron del lugar. Las dos víctimas fallecieron en el sitio debido a las heridas provocadas por arma de fuego.

Agentes judiciales realizaron el levantamiento de los cuerpos, que serán trasladados al Laboratorio de Ciencias Forenses para la respectiva autopsia.

En la escena, además, los investigadores recolectaron indicios balísticos que serán incorporados a la investigación.

El caso continúa bajo investigación del OIJ para determinar las circunstancias del doble homicidio y dar con los responsables.