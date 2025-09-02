El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó que el doble homicidio ocurrido en Parrita la noche de este lunes podría estar relacionado con un asalto.

“Según la investigación preliminar el móvil podría ser el asalto, ya que les robaron, al parecer, los celulares a ambos. Aparentemente, los ofendidos pusieron resistencia, por lo que los sospechosos les dispararon“, explicó el OIJ.

El caso

Las víctimas son un hombre de apellido Masís, de 72 años, y otro aún no identificado, pero que se presume podría ser de apellido Obando de entre 60 y 65 años según la Cruz Roja Costarricense.

El ataque se registró alrededor de las 7:53 p.m. en Playón Sur de Parrita, frente al cementerio local.

La Cruz Roja atendió la emergencia y confirmó la muerte de los 2 hombres en la escena. Ambos presentaban heridas de arma de fuego en el abdomen.

“Al llegar al lugar, abordamos a dos hombres adultos. Con múltiples impactos de arma de fuego, ambos sin signos vitales”, indicó la Benemérita. Balacera en Parrita: fallecidos tendrían entre 60 y 65 años

De acuerdo con el OIJ, los responsables habrían huido en motocicleta.

El caso se mantiene bajo investigación de parte de las autoridades.