El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) brindó nuevos detalles sobre el doble homicidio ocurrido la mañana de este viernes en Esparza de Puntarenas, hecho que dejó como saldo un adulto y un menor fallecidos.

En el lugar, los investigadores recolectaron diversos indicios balísticos, los cuales corresponderían a armas tipo AR-15, AK-47 y calibre 9 milímetros. Estas evidencias serán sometidas a análisis para avanzar en la investigación.

De acuerdo con el informe preliminar, el reporte ingresó a eso de las 6:06 a.m., luego de que vecinos alertaran sobre múltiples detonaciones de arma de fuego en la zona.

Doble homicidio en Esparza

Al llegar al sitio, oficiales de la Fuerza Pública ubicaron a 2 personas sin vida. Posteriormente, agentes judiciales se hicieron cargo de la escena e identificaron a las víctimas como un hombre de apellido Rosales, de 41 años, y un menor de 12 años.

Ambos presentaban múltiples heridas por proyectil de arma de fuego en cabeza, rostro y extremidades, lo que da cuenta de la violencia del ataque.

Doble homicidio en Esparza

Los cuerpos fueron levantados y remitidos a la Morgue Judicial para la respectiva autopsia, mientras el caso continúa en investigación por parte de las autoridades judiciales.