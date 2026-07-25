OIJ no descarta pedirle a la DEA el dinero de recompensa

La recompensa de hasta $500 mil ofrecida por Estados Unidos a cambio de información que condujera a la captura o condena de Alejandro Arias Monge, alias “Diablo”, no tendría por ahora un beneficiario, debido a que su detención fue producto de una investigación propia del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), aunque no descartó mencionar la propuesta a representantes de la DEA de otorgarle el dinero a la institución.

Así lo explicó Michael Soto, director interino del OIJ, luego de que Grupo Extra consultara qué ocurrirá con el dinero anunciado por el Gobierno estadounidense tras la captura del sospechoso en San Bernardino de Sarapiquí.

“No he descartado la idea de hacerle el comentario al jefe de la DEA, más que estamos tan necesitados”, expresó.

Soto aseguró que ninguna persona externa proporcionó la información que permitió ubicar y detener a Arias Monge, por lo que el OIJ no tiene a quién señalar ante la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) como posible beneficiario.

Según el jerarca, la captura fue el resultado del trabajo de la Oficina de Crimen Organizado del OIJ, mediante la recolección de información y el uso de técnicas de investigación.

“En realidad, este es un trabajo propio, autóctono del OIJ, de nuestra oficina de Crimen Organizado, con recolección de información y un trabajo bastante técnico, científico, muy bien hecho”, afirmó.

La Oficina Internacional de Asistencia Antinarcóticos y Cumplimiento de la Ley del Departamento de Estado había anunciado una recompensa de hasta $500 mil por datos que condujeran al arresto o condena de alias “Diablo” en cualquier país.

Sin embargo, Soto indicó que, al tratarse de funcionarios públicos que realizaron la investigación como parte de sus labores, no correspondería entregarles el monto.

Soto destacó que agencias como la DEA y el Buró Federal de Investigaciones (FBI) colaboran constantemente con el OIJ mediante la entrega de equipos, capacitaciones y coordinaciones internacionales. “Nos ayudan constantemente con equipo, más allá de ese monto. Nos envían muchachos a capacitaciones, nos dan equipo, nos dan tantas cosas que $500 mil es poco comparado con todo lo que ya nos dan”, añadió.