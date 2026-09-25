Buscan hombre que disparó en la cara a policía municipal

Fecha de publicación: 26 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 25 de septiembre de 2026

Un hombre es buscado por las autoridades judiciales como sospechoso de disparar contra un oficial de la Policía Municipal de Desamparados.

Los hechos ocurrieron el 9 de junio en Dos Cercas de Desamparados, cuando, en apariencia, el sospechoso habría llegado a la Villa Olímpica y, al parecer, le disparó al agente municipal en la cara, para posteriormente sustraer el arma de reglamento.

La víctima quedó inconsciente en el sitio y sobrevivió al ataque, por lo cual las autoridades buscan al sospechoso por el delito de tentativa de homicidio.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizó un seguimiento por varias cámaras de videovigilancia, por lo cual pidió a la ciudadanía que, si tiene información de esta persona, se comunique a la línea 800-8000645 o al correo [email protected].