El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) inició las pesquisas para esclarecer un ataque ocurrido la noche del pasado martes en una vía pública del sector de Curridabat, donde un hombre de 35 años, identificado con el apellido Maroto, resultó herido.

Según el informe, alrededor de las 10:00 p.m., 2 sujetos interceptaron a Maroto con la intención aparente de asaltarlo.

Durante el ataque, uno de los agresores sacó un arma blanca y le provocó 2 heridas en la espalda.

El hombre fue trasladado de inmediato al centro médico para recibir atención por las lesiones sufridas.