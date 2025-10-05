El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) brindó detalles sobre el terraplén que acabó con la vida de 3 personas.

Los hechos se habrían dado cerca de la media noche del sábado en San Ramón.

Según destacan las autoridades, una pendiente ubicada a un costado de la vivienda habría cedido, cayendo directamente en el inmueble.

Esto provocó que 2 adultos y una niña, todos de nacionalidad nicaragüense, fallecieran.

Las autoridades destacaron que se está trabajando en el proceso de identificación oficial.

“Se trataría de una familia que supuestamente elaboraba actividades agrícolas en una finca donde también residían”, destacó OIJ.

Los cuerpos fueron levantados y trasladados a la morgue judicial para la autopsia correspondiente.

El caso continúa en investigación.