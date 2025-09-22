El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó a Diario Extra que investiga los incendios en dos comercios ocurridos en los últimos días en la provincia de Cartago.

Estos negocios serían propiedad de una familia de apellido Badilla, quienes fueron víctimas de las llamas, pero se desconoce el motivo de lo ocurrido, por lo que las autoridades investigan si pude existir “mano criminal”.

Los agentes judiciales confirmaron que todavía es muy preliminar la investigación, por lo cual no se puede determinar si se trata de una acción de crimen organizado.

Los comercios afectados son una tienda de ropa de cuero, que producía sombreros y fajas de cuero, llamada “Tienda Vaqueros Badilla”, ubicada en Guadalupe de Cartago, la cual fue consumida por las llamas hace más de una semana.

De la misma forma, a causa de un incendio, un supermercado llamado “Super Natty”, del cual un hombre de apellido también de apellido Badilla sería el propietario. El local fue consumido por las llamas el pasado viernes 19 de setiembre.

La afectación de este siniestro fue de 1.250 metros cuadrados y se atendieron al menos a 7 personas por lo ocurrido.

Ante la trágica situación, familiares, vecinos y amigos de los dueños de los comercios emitieron diversos mensajes de solidaridad.