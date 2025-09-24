Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Bribrí confirmaron el hallazgo de 2 personas fallecidas en una finca ubicada en la comunidad de Suretka en la zona sur de Talamanca.

Se trata de un hombre de aproximadamente 60 años, cuidador del terreno, y de otra mujer en apariencia de 23 años de edad (en el video hablan sobre una menor, pero las autoridades corrigieron que se trata de una mujer adulta).

De acuerdo con la información preliminar, ambos cuerpos fueron localizados el día martes dentro de la propiedad.

“Se recibió una información acerca de dos personas fallecidas en la zona sur de Bribri. Se trasladan hasta la zona y encuentran a un masculino, un hombre de aproximadamente unos 60 años de edad, quien era cuidador de una finca, el cual recientemente había fallecido, se denota por la forma en que estaba el cuerpo y la exposición del mismo que podría haber ingerido un pesticida o un agroquímico y muy cerca de él también había una mujer que en apariencia también habría ingerido este agroquímico”, explicó Randall Zúñiga, director del OIJ.

El jerarca añadió que en el sitio se encontró una bodega con agroquímicos, los cuales forman parte de la investigación.

“Se está trabajando como una muerte de investigación y no necesariamente como un homicidio-suicidio o como un doble homicidio”, puntualizó Zúñiga.

Los cuerpos fueron remitidos a la Morgue Judicial para la respectiva autopsia, mientras que el caso permanece bajo investigación.