Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizaron este jueves en la mañana un allanamiento en el sector de Pueblo Nuevo de La Rita de Pococí, donde localizaron a una mujer y sus dos hijos menores de edad viviendo en condiciones sumamente precarias.

Los vecinos denunciaron que la mujer, de apellido Zúñiga, estaría vendiendo droga para sobrevivir.

En el sitio, encontraron un rancho improvisado con plásticos, piso de tierra y un colchón sobre tarimas para evitar que el agua del río, que pasa a escasos 20 metros, los mojara.

Los menores fueron retirados del lugar mientras el OIJ inspeccionaba la vivienda. Se coordinó con el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) de Pococí para que se haga cargo de su protección.

Dentro del rancho había gran cantidad de ropa mojada y maloliente guardada en sacos, así como dos perros en estado de desnutrición.

La familia tenía que cruzar el río para bañarse, lavar su ropa y cocinar. Los agentes judiciales revisaron baldes llenos de ropa con el fin de recolectar evidencia para la investigación en curso.

Vecinos del lugar aseguraron que la situación era insostenible y temían por la seguridad de los niños. “Vivían en condiciones muy difíciles, ya era hora de que alguien interviniera”, comentó un lugareño.

Las autoridades no han informado si la mujer será detenida o enfrentará cargos, pero confirmaron que el caso se mantiene bajo investigación.