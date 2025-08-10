Un grupo de menores que jugaba en un parque de Blanquillo, Oreamuno, encontró la mañana de este domingo el cuerpo sin vida de una mujer.

De acuerdo con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el hallazgo se reportó a las autoridades alrededor de las 9:00 a.m., por medio de oficiales de la Fuerza Pública.

La fallecida fue identificada con el apellido Solano, de 31 años, y presentaba una herida de arma blanca en el abdomen.

Las autoridades mantienen la investigación en curso para dar con los responsables de este hecho.