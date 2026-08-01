OIJ identifica víctimas tras choque de carro con vivienda

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) identificó a las víctimas del mortal accidente luego de que un carro colisionara contra una vivienda en Turrialba durante la madrugada de este sábado.

Producto de la colisión, murieron dos mujeres identificadas como Ulate de 39 años, y Pérez de 44 años. Ambas viajaban como acompañantes en el vehículo que chocó contra la estructura.

Fotografía cortesía Bomberos

Según el detalle de las autoridades, el conductor perdió el control y colisionó contra la casa.

El conductor fue trasladado de emergencia a un centro médico de la zona para ser atendido.

El caso continúa en investigación por parte de las autoridades para esclarecer lo sucedido.