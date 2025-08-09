El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) identificó al hombre que murió y a los 2 que resultaron heridos en un atropello ocurrido la madrugada de este sábado en el sector de Bahía Ballena, Osa.

El fallecido fue identificado como Pinzón, de 53 años y nacionalidad colombiana.

Los heridos son Espinosa, de 56 años, y Araya, de 34, quienes fueron trasladados al Hospital Tomás Casas para recibir atención médica. Un cuarto acompañante resultó ileso.

El hecho se registró cerca de la 1:20 a.m., cuando, por razones que se investigan, un vehículo que circulaba aparentemente a alta velocidad los embistió mientras se encontraban en vía pública.

El conductor involucrado habría huido del lugar. El cuerpo de Pinzón fue remitido a la morgue judicial para la autopsia correspondiente.