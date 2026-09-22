OIJ identifica víctima y detalla cómo ocurrió homicidio en Pococí

Fecha de publicación: 22 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 21 de septiembre de 2026

Un hombre de apellido Carrillo, de 33 años, fue asesinado a balazos la noche del lunes, en el sector de Las Orquídeas, en Cariari de Pococí, Limón.

El homicidio ocurrió alrededor de las 8:00 p.m., cuando, según la información preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Carrillo se encontraba frente a su vivienda.

En determinado momento, dos sujetos que viajaban en una motocicleta llegaron al sitio. Al percatarse de su presencia, el hombre aparentemente intentó escapar y salió corriendo.

Sin embargo, los sospechosos presuntamente lo alcanzaron y le dispararon en varias ocasiones. Carrillo recibió impactos de proyectil de arma de fuego en la cara, el cuello, el abdomen y la pierna derecha.

El hombre quedó tendido en vía pública y, pese a la atención de la Cruz Roja Costarricense, los socorristas confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

Vecinos de la zona indicaron que escucharon entre ocho y 10 detonaciones. Al salir de sus viviendas se percataron de que había una persona tendida en la calle.

Agentes del OIJ de Pococí realizaron el levantamiento del cuerpo y lo trasladaron a la Morgue Judicial, donde se le practicará la autopsia.

Además, los investigadores efectuaron una inspección ocular en la escena y recolectaron varios indicios balísticos, los cuales fueron enviados al laboratorio forense para su respectivo análisis.

La investigación continúa por parte del OIJ para esclarecer las circunstancias del homicidio, determinar el móvil y dar con los responsables del ataque.