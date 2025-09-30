Un hombre de apellido Brenes, de 28 años, fue identificado por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) como la víctima de un homicidio ocurrido la madrugada de este martes en San Juan de Tibás, diagonal al estadio Ricardo Saprissa.

El hecho se registró alrededor de las 5:00 a. m., cuando Brenes caminaba por la vía pública acompañado de una mujer.

“De acuerdo a la versión preliminar, él iba caminando junto con una femenina por la vía pública cuando aparentemente se acercó un sujeto y este sería quien en apariencia le disparó en varias ocasiones y se dio a la fuga”, explicó el OIJ.

Ataque armado cerca del estadio. Foto: Wilbert Hernández.

De acuerdo con los reportes iniciales, la víctima (un masculino adulto, en apariencia habitante de calle), habría recibido entre 5 y 7 disparos en el tórax.

“El masculino quedó fallecido en el sitio y la femenina resultó ilesa”, agregó la institución.

El cuerpo de la víctima fue remitido a la Morgue Judicial para la respectiva autopsia y en la escena, los agentes judiciales recolectaron indicios balísticos que servirán en la investigación.

El caso permanece en investigación por parte de las autoridades, con el objetivo de determinar el móvil del crimen e identificar al presunto homicida.