El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) identificó a un hombre fallecido tras una balacera ocurrida en el sector de San Rafael de Escazú.

Se trata de un hombre de apellido Montero, de 32 años, quien fue víctima de múltiples impactos mientras viajaba en un automóvil en el sector.

Producto de los disparos, perdió el control de su automóvil y colisionó de frente contra un árbol.

El OIJ detalla que, en apariencia, Montero fue abordado por dos sujetos quienes viajaban en motocicleta.

El caso continúa en investigación por parte de las autoridades.