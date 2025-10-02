Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Alajuela realizaron este jueves 2 allanamientos en viviendas ubicadas en San Pablo de Barva en Heredia, tras el reporte de la desaparición de un adulto mayor.
“Las diligencias corresponden a una denuncia por la desaparición de un masculino de apellido Vargas Salas de 71 años de edad, reportado como desaparecido el 24 de setiembre anterior”, explicó el OIJ.
Durante los operativos, los agentes lograron recuperar varios objetos que habrían sido sustraídos de la vivienda del ofendido tales como ollas, muebles, vajilla, una refrigeradora y un televisor.
Además, se detuvo a una mujer de apellido García, de 29 años, como sospechosa del supuesto delito de receptación.
La detenida será remitida al Ministerio Público, mientras que el caso continúa en investigación.