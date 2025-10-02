Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Alajuela realizaron este jueves 2 allanamientos en viviendas ubicadas en San Pablo de Barva en Heredia, tras el reporte de la desaparición de un adulto mayor.

Hombre desaparecido. Foto: OIJ.

“Las diligencias corresponden a una denuncia por la desaparición de un masculino de apellido Vargas Salas de 71 años de edad, reportado como desaparecido el 24 de setiembre anterior”, explicó el OIJ.

Artículos recuperados por las autoridades. Foto: OIJ.

Durante los operativos, los agentes lograron recuperar varios objetos que habrían sido sustraídos de la vivienda del ofendido tales como ollas, muebles, vajilla, una refrigeradora y un televisor.

Artículos recuperados por las autoridades. Foto: OIJ. Artículos recuperados por las autoridades. Foto: OIJ.

Además, se detuvo a una mujer de apellido García, de 29 años, como sospechosa del supuesto delito de receptación.

Artículos recuperados por las autoridades. Foto: OIJ.

“Según el informe policial, el objetivo era recuperar varios objetos sustraídos de la vivienda del ofendido y además se detuvo a una femenina de apellido García de 29 años como sospechosa del supuesto delito de receptación”, agregó el OIJ.

Artículos recuperados por las autoridades. Foto: OIJ.

La detenida será remitida al Ministerio Público, mientras que el caso continúa en investigación.